На автосалоне в Женеве было презентовано четвертое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe. Новинка была представлена живьем впервые, однако еще до премьеры внешность автомобиля была полностью рассекречена. Об этом пишет The Drive.

Автомобиль оснащен хромированной радиаторной решеткой, двухэтажной оптикой, сложной пластикой боковин, а также высокой подоконной линией. В целом же, дизайн экстерьера кроссовера претерпел значительные изменения, став более броским и впечатляющим, информирует svodka.net.

Салон новинки укомплектован семидюймовым дисплеем, широкими сиденьями и крупным центральным подлокотником.

Моторная гамма включает бензиновые и дизельные агрегаты: «четверку» Theta-II 2.4 GDI (185 л.с., 241 Нм) и турбодизели R 2.0 (150 л.с. или 182 л.с. при равном крутящем моменте 397 Нм) и R 2.2 (197 л.с., 436 Нм).

Бензиновый мотр работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Что касается дизельных версий, то здесь доступны 6-ступенчатая «механика» и 8-ступенчатый «автомат».

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