Женщины-военнослужащие намного ответственнее мужчин - Порошенко

В Вооруженных силах Украины проходят службу больше 25 тыс. женщин, и такого большого количества женщин в украинской армии никогда не было, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"С 2014 года мы живем в других реалиях – реалиях незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, в реалиях агрессии России на востоке нашего государства. И украинским женщина выпала очень несвойственная и особая роль защитить Мать-Украину вместе и плечом к плечу с мужчинами. Всегда казалось почему-то, что служба в Вооруженных силах – мужское дело, и женщинам там нечего делать. Сейчас в Вооруженных силах Украины проходят службу больше 25 тыс женщин. Такого большого количества никогда не было. И может у женщин как-то по-другому болит сердце – они не могут оставаться в стороне этих процессов", - сказал президент во время поздравления с Международным женским днем женщин-военнослужащих в среду в Киеве.

Глава государства сообщил, что в настоящее время в военных частях боевого состава служат более 9 тыс. женщин, а в прошлом году подписали договор с Вооруженными силами Украины 2 тыс. 850 женщин.

"Как докладывает мне и министр обороны, и начальник Генерального штаба, и руководитель Службы безопасности, и глава Государственной пограничной службы, и Национальной гвардии и Министерства внутренних дел в один голос (иногда у низ разногласия бывают, а тут – нет), военнослужащие женщины намного более дисциплинированы, намного более ответственны и выполняют очень ответственное дело обороны украинского государства", - добавил президент.