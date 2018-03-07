Количество электрокаров в Украине растет за счет импорта
подержанных автомобилей, отметили в "Укравтопроме". Nissan Leaf -
самый известный электрокар в Украине по данным "Укравтопрома"
Фото: pixabay.com В январе-феврале количество зарегистрированных
подержанных электромобилей увеличилось на 82%, а спрос на новые
транспортные средства на электротяге снизился на 19%.Лидером рынка
остается модель Nissan Leaf. В январе-феврале украинцы поставили на
учет 346 этих автомобилей, 96% из которых составили подержанные
машины.На втором месте – BMW i3. За два месяца было
зарегистрировано 30 автомобилей, из которых подержанных –
60%.Замыкает тройку самых популярных электрокаров Tesla Model S. В
январе-феврале зарегистрировано 20 этих транспортных средств, 14 из
которых – бывшие в употреблении авто."Укравтопром" также
отмечает, что в 2018 году на украинском рынке были зарегистрированы
новые модели электромобилей: семь единиц Hyundai Ioniq, четыре
Tesla Model X и две Chevrolet Volt.С 1 января в Украине начали
действовать льготы на импорт электромобилей.По информации
украинского блогера Романа Шрайка, в 2016 году продажи
электромобилей в Украине составили 4% от общих продаж авто.
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