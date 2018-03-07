Количество электрокаров в Украине растет за счет импорта подержанных автомобилей, отметили в "Укравтопроме". Nissan Leaf - самый известный электрокар в Украине по данным "Укравтопрома" Фото: pixabay.com В январе-феврале количество зарегистрированных подержанных электромобилей увеличилось на 82%, а спрос на новые транспортные средства на электротяге снизился на 19%.Лидером рынка остается модель Nissan Leaf. В январе-феврале украинцы поставили на учет 346 этих автомобилей, 96% из которых составили подержанные машины.На втором месте – BMW i3. За два месяца было зарегистрировано 30 автомобилей, из которых подержанных – 60%.Замыкает тройку самых популярных электрокаров Tesla Model S. В январе-феврале зарегистрировано 20 этих транспортных средств, 14 из которых – бывшие в употреблении авто."Укравтопром" также отмечает, что в 2018 году на украинском рынке были зарегистрированы новые модели электромобилей: семь единиц Hyundai Ioniq, четыре Tesla Model X и две Chevrolet Volt.С 1 января в Украине начали действовать льготы на импорт электромобилей.По информации украинского блогера Романа Шрайка, в 2016 году продажи электромобилей в Украине составили 4% от общих продаж авто. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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