Гретцки забросил 1000 шайбу По теме:
7 марта 1998 Уэйн Гретцки забросил свою 1000-ю шайбу
(878 в играх регулярных сезонов и 122 в матчах розыгрыша Кубка
Стэнли) в НХЛ.
Однако его "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях проиграла "Нью-Джерси
Дэвилз" со счетом 3:6.
Юбилейный гол Гретцки забил на 16-й минуте второго периода в ворота
Мартена Бродера, реализовав большинство, передает со ссылкой на
.
17 годами ранее Гретцки стал первым хоккеистом в истории НХЛ,
которому удалось к 21 года записать на свой счет шесть хет-триков в
сезоне. В тот день он забросил четыре шайбы и его "Эдмонтон Ойлерз"
одержал победу над "Филадельфией Флайерз" - 5:3. Это был 145-й матч
Уэйна в НХЛ и он забросил в них 100 шайб.
Через 10 лет он в 11-й раз подряд отдает 100 результативных передач
за сезон. Это произошло в матче "Лос-Анджелес Кингз" против
"Питтсбург Пингвинз". "Лос-Анджелес" Гретцки проиграл - 2:3.
только за карьеру в НХЛ Гретцки сыграл 1695 матчей, в которых
забросил 1116 шайб.
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