Гретцки забросил 1000 шайбу По теме: 7 марта 1998 Уэйн Гретцки забросил свою 1000-ю шайбу (878 в играх регулярных сезонов и 122 в матчах розыгрыша Кубка Стэнли) в НХЛ. Однако его "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях проиграла "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 3:6.

Юбилейный гол Гретцки забил на 16-й минуте второго периода в ворота Мартена Бродера, реализовав большинство, передает со ссылкой на .

17 годами ранее Гретцки стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось к 21 года записать на свой счет шесть хет-триков в сезоне. В тот день он забросил четыре шайбы и его "Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над "Филадельфией Флайерз" - 5:3. Это был 145-й матч Уэйна в НХЛ и он забросил в них 100 шайб.

Через 10 лет он в 11-й раз подряд отдает 100 результативных передач за сезон. Это произошло в матче "Лос-Анджелес Кингз" против "Питтсбург Пингвинз". "Лос-Анджелес" Гретцки проиграл - 2:3.

только за карьеру в НХЛ Гретцки сыграл 1695 матчей, в которых забросил 1116 шайб.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура гретцки забросил нхл его лос-анджелес Теги: спорт