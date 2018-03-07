|В Украине разыскивают 4,2 тыс военнослужащих, которые изменили присяге в Крыму
|07.03.2018 17:50
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За дезертирство в Украине осуждено четырех военнослужащихВ Украине в розыске находятся 4266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге в 2014 году после аннексии полуострова.
Фото: AFP
С 1 апреля 2014 года военными прокурорами было направлено в суды 56 обвинительных актов по статье о государственной измене. В 55 случаях из них было назначено специальное (заочное) досудебное расследование. Все они обвиняются в дезертирстве, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
При этом за дезертирство в Украине осуждено четырех военнослужащих, которые не вышли на материковую часть Украины после аннексии Крыма Россией.
Напомним, Крым был аннексирован в марте 2014 года по результатам незаконного "референдума", проведенного Россией. После аннексии все силовые и военные подразделения были переведены на материковую часть Украины.
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