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В Украине разыскивают 4,2 тыс военнослужащих, которые изменили присяге в Крыму
07.03.2018 17:50
В Украине разыскивают 4,2 тыс военнослужащих, которые изменили присяге в Крыму
За дезертирство в Украине осуждено четырех военнослужащих
В Украине в розыске находятся 4266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге в 2014 году после аннексии полуострова.
В Украине разыскивают 4,2 тыс военнослужащих, которые изменили присяге в Крыму Фото: AFP

С 1 апреля 2014 года военными прокурорами было направлено в суды 56 обвинительных актов по статье о государственной измене. В 55 случаях из них было назначено специальное (заочное) досудебное расследование. Все они обвиняются в дезертирстве, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

При этом за дезертирство в Украине осуждено четырех военнослужащих, которые не вышли на материковую часть Украины после аннексии Крыма Россией.

Напомним, Крым был аннексирован в марте 2014 года по результатам незаконного "референдума", проведенного Россией. После аннексии все силовые и военные подразделения были переведены на материковую часть Украины.

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