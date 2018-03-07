За дезертирство в Украине осуждено четырех военнослужащих

С 1 апреля 2014 года военными прокурорами было направлено в суды 56 обвинительных актов по статье о государственной измене. В 55 случаях из них было назначено специальное (заочное) досудебное расследование. Все они обвиняются в дезертирстве, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

При этом за дезертирство в Украине осуждено четырех военнослужащих, которые не вышли на материковую часть Украины после аннексии Крыма Россией.