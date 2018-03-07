Чи знаєте ви Конвенцію Монтре 1936 року щодо підводних човнів? — А вот і не знаєте. І я не знав цих деталей, але вже знаю та чесно ділюся, бо розібрався.

— От багато хто вже півроку хвилюється — ракетний підводний човен «Великий Новгород» ЧФ РФ та його братик(о) (воно) «Колпино»» 28.08.17 прибули до Середземного моря з місця будівництва в С-Петербурзі… На сьогодні у Чорне море не заходили! 7-й місяць! Уявляєте собі? — ні, не уявляєте: як себе почувають екіпажі — ні помитись, ні покурити, ні випити, ні с дівчатами зустрітися… В них автономність — 45 діб. Вже 4 автономності пройшли. А вони все стріляють та стріляють крилатими ракетами «Калібр» по мирним людям в Сирії — 4 та 3 рази відповідно (в кожного 18 «калібрів» на борту).

— І де ж вони, і чому так?

Звичайно, їм нема де більше бути, ніж в сирійському порту Тартус (ВМБ РФ). Мабуть, там і дівчата є, і портові кабаки. Але чому? Їх же ж в Севастополі чекають, смажених поросят вже задовбалися викидати, сім’ї хвилюються про своїх вбивць…

— Вчимо матчасть! Якщо вони увійдуть в Чорне море, то більше не зможуть з нього вийти, щоб постріляти по сирійським жінкам та дітям! Так-так, Конвенція Монтре — вона, с..ка, така… А саме:

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— Нові ракетні підводні човни ЧФ РФ, (на відміну від надводних кораблів) після прибуття з місць будівництва до пунктів постійного базування в Чорному морі наступного разу зможуть вийти з нього через протоку Босфор лише для ремонту (тобто не зможуть брати судьба у бойових діях в Сирії).

— Таке обмеження для підводних човнів сформульоване 82 роки тому в ст 12 Конвенції про режим проток від 20.07.1936 (Конвенція Монтре).

«Прибережні держави Чорного моря мають право проводити Протоками, з метою повернення на їхню базу, свої підводні човни, побудовані або куплені за межами Чорного моря, якщо Туреччину було завчасно повідомлено про закладення або купівлю таких підводних човнів.

Підводні човни, які належать згаданим державам, також мають право проходити через Протоки для ремонту на верфях, розташованих за межами Чорного моря, за умови, що точна інформація з цього приводу буде передана Туреччині…»

— От і все…

— Мій висновок такий. Якщо цим підводним ракетним човнам судилося лише раз у їхньому житті постріляти по жінкам та дітям в Сирії, якщо більше вони з Чорного моря не вийдуть, то навіщо вони в Чорному морі?

— Відповідаю: щоб стріляти по жінкам та дітям в Україні, Молдові, Грузії. Бо смак крові вони вже відчули. Психологічний бар’єр перейдено. Їм тепер вбивати людей легко — Джойстик і кнопка «ентер».

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