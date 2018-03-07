Президент Австрии в сопровождении главы МИД и большой делегации на следующей неделе осуществит официальный визит в Украину

На следующей неделе федеральный президент Республики Австрия Александер ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауер в сопровождении министра иностранных дел Карин Кнайссль и большой делегации по вопросам экономики и культуры осуществят официальный визит в Украину.

"В политической части визита запланированы встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В центре переговоров будут стоять многогранные двусторонние отношения, а также отношения с ЕС, ситуация на Востоке Украины, Минские договоренности. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и образования", - сообщила пресс-служба посольства Австрии в Украине в среду.

В посольстве проинформировали, что визит в Украину начнется во вторник, 13 марта, прогулкой по старому городу Киева, общением с представителями гражданского общества и студентами. Вечером запланирована встреча с представителями австрийской экономики и бизнеса, а также с австрийцами, задействованными в работе ОБСЕ и других международных организаций.

"В среду, 14 марта, запланировано возложение венков к Могиле неизвестного солдата, возложение колосьев зерна к Мемориалу жертв Голодомора в знак памяти искусственно вызванной голодной смерти миллионов украинцев в 1932-33 гг., а также возложение цветов в знак памяти погибших на Майдане в 2014 году", - проинформировали в диппредставительстве Австрии.

Официальная часть начнется приемом с воинскими почестями у президента Украины Петра Порошенко, а также переговорами тет-а-тет двух президентов и переговорами с участием делегации. В завершение К.Кнайссль подпишет соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и образования. "Сразу после совместного подхода к прессе двух президентов австриец Кристоф Отто из организации Global 2000 будет награжден президентом Порошенко украинским орденом за свой проект помощи детям Чернобыля", - говорится в информации.

После обеда президенты примут участие в экономическом форуме. Официальная часть визита в Киеве завершится переговорами с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

На третий день пребывания в Украине Ван дер Беллен с супругой посетят Львов. После прогулки и записи в книге почетных гостей города запланирован визит в австрийскую библиотеку. В конце своего пребывания в Украине федеральный президент Австрии зачитает доклад и пообщается со студентами в Украинском католическом университете.

"Австрия и ЕС хотят видеть политически стабильную и экономически успешную Украину. Наши двусторонние отношения действительно многогранны. Также я особенно жду путешествие во Львов - символ тесной взаимосвязанности наших стран", - приводит слова В.дерБеллена австрийское посольство.