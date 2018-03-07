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"Я просила, щоб не розповів": Олю Полякову піймали на гарячому
07.03.2018 17:56
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Суперблондинка Оля Полякова у дитинстві, як виявилося, не була золотою дитиною: навпаки, любила похуліганити.

Так, зірка напередодні восьмого березня зізналася, що у шкільні роки хотіла нарвати собі букет тюльпанів з клумби перед міськрадою у Вінниці.

"Дядько, який схопив мене за спідницю, хотів все розповісти моїй мамі. Але я його так просила, що він не розповів", - з посмішкою згадує співачка і просить чоловіків дарувати своїм жінкам квіти не тільки на свята, додаючи: "Жінки за 30-ть дозволяють любити себе і без квітів, головне, щоб були діаманти".

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