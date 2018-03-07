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Conflict Intelligence Team считает фейком информацию о вине группировки "Джейш аль-Ислам" в крушении Ан-26
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07.03.2018 17:57
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Группировка "Джейш аль-Ислам" обороняется от правительственных
войск в Восточной Гуте, следовательно информация о якобы сбитом ими
возле Хмеймима российском самолете Ан-26, скорее только, фейк,
считает группа Conflict Intelligence Team. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке CIT: Нет оснований считать
достоверным сообщение об ответственности «Джейш аль-Ислам» за
гибель Ан-26 Фото: ipukr.com "В качестве источника новости
указывают на ливанскую газету Addiyar. Однако это издание
(связанное с Сирийской социальной националистической партией
фашистского толка) не приводит ссылку на заявление группировки. Нам
не удалось обнаружить заявление о сбитии Ан-26 ни в англоязычном
Твиттере, ни в арабоязычном Телеграм-канале "Джейш
аль-Ислам", – пояснили исследователи.Они добавили, что даже
если бы группировка заявила, что сбила российский Ан-26, эта
информация не заслуживала бы доверия."На данный момент «Джейш
аль-Ислам» практически не присутствует в провинции Идлиб, которая
примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза
Хмеймим. Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте,
где она обороняется против наступающих проправительственных
сил", – подчеркнули в CIT.Исследователи отметили, что до сих
пор в сети публиковались исключительно фейковые видео падения
российского самолета."Исходя из сказанного выше, на данный момент у
нас нет оснований считать достоверным сообщение об ответственности
«Джейш аль-Ислам» за гибель российского Ан-26", – подытожили
они.
https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/937330176419960
Ан-26 разбился 6 марта около 14.00 по Киеву. Согласно докладу с
места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не
было". Причиной происшествия, по предварительной информации,
стала техническая неисправность.На борту самолета находилось
39 человек. По данным РБК, между них был генерал-майор
вооруженных сил России Владимир Еремеев. Источники "Интерфакса"
рассказали, что на борту находилось 26 офицеров, а также
прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских лиц в
самолете не было.Следком РФ завел уголовное
дело по ст. 351 Уголовного кодекса России (нарушение
правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).
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