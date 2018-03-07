Группировка "Джейш аль-Ислам" обороняется от правительственных войск в Восточной Гуте, следовательно информация о якобы сбитом ими возле Хмеймима российском самолете Ан-26, скорее только, фейк, считает группа Conflict Intelligence Team. Этот материал можно прочитать и на украинском языке CIT: Нет оснований считать достоверным сообщение об ответственности «Джейш аль-Ислам» за гибель Ан-26 Фото: ipukr.com "В качестве источника новости указывают на ливанскую газету Addiyar. Однако это издание (связанное с Сирийской социальной националистической партией фашистского толка) не приводит ссылку на заявление группировки. Нам не удалось обнаружить заявление о сбитии Ан-26 ни в англоязычном Твиттере, ни в арабоязычном Телеграм-канале "Джейш аль-Ислам", – пояснили исследователи.Они добавили, что даже если бы группировка заявила, что сбила российский Ан-26, эта информация не заслуживала бы доверия."На данный момент «Джейш аль-Ислам» практически не присутствует в провинции Идлиб, которая примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим. Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте, где она обороняется против наступающих проправительственных сил", – подчеркнули в CIT.Исследователи отметили, что до сих пор в сети публиковались исключительно фейковые видео падения российского самолета."Исходя из сказанного выше, на данный момент у нас нет оснований считать достоверным сообщение об ответственности «Джейш аль-Ислам» за гибель российского Ан-26", – подытожили они. https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/937330176419960 Ан-26 разбился 6 марта около 14.00 по Киеву. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по предварительной информации, стала техническая неисправность.На борту самолета находилось 39 человек. По данным РБК, между них был генерал-майор вооруженных сил России Владимир Еремеев. Источники "Интерфакса" рассказали, что на борту находилось 26 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских лиц в самолете не было.Следком РФ завел уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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