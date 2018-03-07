|Путин о ядерной войне: а зачем нам такой мир, если там не будет России?
|07.03.2018 17:58
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Глава Кремля назвал условия для применения ядерного оружия РоссиейРоссийский президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесет ядерный удар только в случае нападения на нее.
Фото: inforesist.org
"Это называется удар, встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить", - заявил российский президент в интервью для фильма "Мировой порядок 2018", сообщает Lenta.ru.
По его словам, вопрос об использовании ядерной кнопки некорректно ставить относительно России, которая никогда не применяла такое оружие.
"Во-первых, мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появился не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе: мы никогда не применяли ядерного оружия - Соединенные Штаты применили против Японии", - подчеркнул глава государства.
При этом он подчеркнул, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждение о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России.
Путин также заявил, что ядерный удар России, в случае нападения на нее, приведет мир к катастрофе.
"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира это будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу спросить: а зачем нам такой мир, если там не будет России?", - отметил Путин.
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о создании новой российской ракеты с ядерной энергоустановкой ядерный ракетный комплекс для нейтрализации угроз военного потенциала США.