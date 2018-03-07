Глава Кремля назвал условия для применения ядерного оружия Россией

"Это называется удар, встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить" , - заявил российский президент в интервью для фильма "Мировой порядок 2018", сообщает Lenta.ru .

По его словам, вопрос об использовании ядерной кнопки некорректно ставить относительно России, которая никогда не применяла такое оружие.

"Во-первых, мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появился не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе: мы никогда не применяли ядерного оружия - Соединенные Штаты применили против Японии" , - подчеркнул глава государства.

При этом он подчеркнул, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждение о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России.

Путин также заявил, что ядерный удар России, в случае нападения на нее, приведет мир к катастрофе.

"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира это будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу спросить: а зачем нам такой мир, если там не будет России?" , - отметил Путин.