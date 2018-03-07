Офис партии БПП в Виннице облили красной краской

В центре Винницы в среду офис партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" облили красной краской, сообщает издание .

На фотографии, опубликованной изданием, видна жидкость красного цвета, разлитая на ступеньках здания.

По информации Gazeta.ua, местные активисты обвиняют партию БПП в демонтаже палаточного городка возле Верховной Рады в Киеве, во время которого правоохранители поставили на колени их соратников.

"Активисты возмущены тем, что депутаты не явились на внеочередную сессию облсовета, и облили красной краской лестницу в локальный офис партии БПП", - пишет издание.