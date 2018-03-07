За первые два месяца 2018 года в Украине было зарегистрировано 482 электромобиля. Таким образом, спрос на электрокары вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60%, сообщает ассоциация Укравтопром.

Как отмечается, рост произошел за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, первичные регистрации которых в Украине увеличились на 82%. В тоже время спрос на новые электромобили снизился на 19%, информирует svodka.net.

Лидером первичного рынка электрокаров стала модель Nissan Leaf. С января по февраль украинскую прописку получили 346 автомобилей этой модели, что на 32% больше чем годом ранее. При этом основную массу (96%) в этом количестве составили машины, бывшие в эксплуатации.

С разрывом на 316 автомобилей от лидера на втором месте BMW i3. Эту модель выбрали 30 автомобилистов, что в 6 раз больше по сравнению с результатом первых двух месяцев прошлого года. В структуре продаж этой модели доля новых авто составила 40%.

Замыкает тройку самых популярных электрокаров на украинском рынке Tesla Model S, выбор на этом авто остановили 20 человек, 14 из которых предпочли машины не первой свежести.

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За отчетный период на рынке были модели электрокаров, которые пополнили украинский автопарк исключительно новыми автомобилями — Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model Х (4 шт.) и Chevrolet Volt (2 шт.).

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