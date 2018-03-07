Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

При этом в южных областях, а также в Крыму ожидается +14 градусов.

А на западе будет около +4… +7 градусов.

«Но в общем и ночью, и днем ​​все примерно одинаково: небольшие «минусы» переходить в малые «плюсы», периодические осадки, туман, морось, гололед», — отметила синоптик.

Так, 8 марта, в Украине ожидаются туманы, дождь и мокрый снег выпадут на северо-востоке, затронет еще Киевскую и Черкасскую области и Днепр.

«9-10 марта в Шевченковские дни, Украина пройдет атмосферный фронт скандинавского циклона. Поэтому дождь и мокрый снег в течение пятницы-субботы идти постепенно с запада на восток», — добавила Диденко.

В Киеве 8 марта будет больше облачная погода, чем с осадками (скорее, ночью и утром), то вероятно, но несущественное. Днем в пятницу ожидается +1… +2 градуса.

«9-10 марта в столице удержится влажная погода, вечером 9-го и ночью 10-го осадков больше. А вот днем ​​10-го марта даже прояснит. Температура воздуха повысится, днем ​​9-10 марта — до +3… +5 градусов», — добавила синоптик.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира