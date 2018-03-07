ЧВК "Вагнер" воюет в Сирии с 2015 года --- командиры Фото: EPA "Есть понимание, геополитика. Я считаю, что если ты под русским флагом и с русским автоматом, пусть даже с плесневелым сухпаем, воюешь за 10 тыс. км от России, все равно ты воюешь за Россию. Ты ж туда не сам пришел, тебя туда Россия привезла, значит, интерес государства... Может, потому тут нет войны(в России. – "ГОРДОН"), что она там идет", – объяснил свое участие в боевых действиях один из командиров. С 2015 году бригада Вагнера задействована в Сирии. Собеседники "Радио Свобода" заявили, что в этой стране работает несколько военных компаний с российскими наемниками, но только "группа Вагнера" выполняет боевые задачи. Задачи им ставит сирийское командование, работа ведется в координации с ВКС РФ. Как правило, ЧВК занимается взятием под контроль и охраной нефтяных и газовых месторождений.По словам командиров, численность "группы Вагнера" составляет порядка 2000 человек. Кроме того, к к ним прикомандирован отряд "Карпаты", состоящий в основном из украинцев – еще 300 человек. При этом командири оценивают численность россиян, которые воюют на стороне правительственных войск в Сирии в восемь тысяч. При этом, по мнению одного из командиров, война в Сирии будет продолжаться."Три года еще – это минимум. Этого Башара Асада, они его терпеть не могут. Реально. Его там поддерживает очень маленький процент населения, остальные все против него. Только Путин за него. Россия за него, остальные нет", – сказал он."Нет войны сирийской, нет войны украинской, есть война между РФ и США. А это бои местного значения", – добавил другой командир.Представители ЧВК также планируют участвовать в других военных кампаниях."Войн много впереди, скоро Ливия будет, в Судане вагнера уже воюют. Тем более Путин им всем объяснил, что готовьтесь, ребята (послание президента РФ Федеральному собранию, в котором Путин объявил о разработке нового оружия. – "ГОРДОН"). Хорошее заявление, давно пора было им сказать, что хватит. Я полностью согласен, в одни ворота нельзя играть вечно. Такая держава, а кучка геев нам будет рассказывать, какая у нас должна быть походка? Да мы сами разберемся со своей походкой", – подчеркнул один из собеседниковЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибли более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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