Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски дома у помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Олега Богачева.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на собственные источники, передает со ссылкой на .

Обыски по делу о предложении взятки и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун также проходят у мэра Вишневого Ильи Дикова на работе и дома.

Якобы помощник-консультант Ляшко - Олег Богачев - от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она поспособствует в получении медицинского оборудования для городской больницы.

Ульяна Супрун на просьбу подтвердить ситуацию предложила обращаться в НАБУ.

Далее будет.

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