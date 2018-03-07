Цены на нефть сокращают падение на данных о запасах

Нефть начала расти в цене в среду после публикации данных о запасах топлива в США, но все равно торгуется в минусе по сравнению с закрытием торгов во вторник.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 кв в среду опустилась на $0,14 (0,21%) - до $65,65 за баррель. В ходе торгов стоимость Brent снижалась до $64,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,06 (0,1%) - до $62,58 за баррель. Ранее котировки падали до $61,65 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране по итогам прошлой недели выросли на 2,4 млн баррелей, что оказалось в целом на уровне прогнозов рынка. При этом увеличение запасов по официальным данным было ниже, чем объявленный накануне скачок на 5,7 млн баррелей - эту информацию предоставил Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе.

При этом резервы бензина на минувшей неделе снизились на 788 тыс. баррелей, дистиллятов - на 560 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX, сократились на 605 тыс. баррелей.

Добыча нефти увеличилась, в очередной раз обновив рекорд: показатель вырос на 86 тыс. баррелей в сутки, до 10,369 млн б/с.

Импорт нефти подскочил на 721 тыс. б/с, до более 8 млн б/с впервые с января. Экспорт практически не изменился и составил около 1,5 млн б/с. При этом поставки за рубеж продуктов нефтепереработки выросли на 681 тыс. б/с.