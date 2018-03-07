Международный валютный фонд до мая текущего года завершит пересмотр программы кредитования для Украины. Такое заявление сделал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Новое время .

По словам представителя Фонда, Киев, в свою очередь, должен продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяцы.

"До сих пор некоторые параметры не выполнены - принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", - заявил представитель МВФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что МВФ видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, однако это довольно сложный процесс.

Как сообщал svodka.net, Украина ведет переговоры с Европейской комиссией по увеличению суммы макрофинансовой помощи .

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