Визит состоится за несколько дней до четвертой годовщины аннексии Крыма

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини едет в Украину с рабочим визитом, информирует svodka.net.

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В ходе визита запланированы встречи 11-12 марта с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.

«Визит будет проходить в важный момент внедрения определяющих реформ в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и еще раз засвидетельствует долговременную решительную поддержку Европейского Союза украинскому народу и его стремлениям развития более сильной Украины», — сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

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Как сообщают новости дня, также запланирована встреча с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, спецпредставителем ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком, председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом для обсуждения текущей ситуации и вопроса выполнения Минских соглашений.

Могерини выступит перед студентами КНУ им. Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационной миссии ЕС (EUAM) и Представительства ЕС в Украине.

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