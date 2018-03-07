Заместителем начальника Генштаба ВСУ назначен Сергей Наев Новым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины стал генерал-лейтенант Сергей Наев. Как сообщается в среду на странице Генштаба в соцсети Фейсбук, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил руководителям структурных подразделений Генерального штаба своего нового заместителя С.Наева. "До этого генерал-лейтенант Сергей Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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