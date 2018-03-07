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Заместителем начальника Генштаба ВСУ назначен Сергей Наев
07.03.2018 18:12

Заместителем начальника Генштаба ВСУ назначен Сергей Наев

Новым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщается в среду на странице Генштаба в соцсети Фейсбук, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил руководителям структурных подразделений Генерального штаба своего нового заместителя С.Наева.

"До этого генерал-лейтенант Сергей Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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