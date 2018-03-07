Свободная женщина, не обремененная ни отношениями, ни обязательствами, кажется должна привлекать гораздо больше внимания мужчин.

Однако так только кажется, и мужчины, по их признанию, считают многих одиноких женщин — не таким уж и лакомым кусочком. И все потому, что во многих из них есть эти 5 раздражающих привычек и качеств, пишет со ссылкой на .

Они непредсказуемые

Мужчины вообще непредсказуемость ценят, но не когда эта непредсказуемость рушит все планы за пару минут до встречи. Одинокие женщины, обычно превыше только ставят свои нужды, так что они без труда могут отменить свидание, когда они уже вообще-то на него опоздали. Они могут бессовестно опаздывать, не отвечать на сообщения и звонки или вовсе объявить, что она пришла только на полчасика, потому что у нее планы… Такое отношение вообще присуще не только одиноким женщинам, но и холостым мужчинам, потому они потом и остаются без пары.

Они слишком независимы

Одинокие женщины многому научились сами. Они правда могут справиться и с крышкой банки, и с пакетами из супермаркета и кое с чем похлеще. Мужчины вообще любят женщин со стрежнем, но вот постоянно слышать «я сама сделаю» они не отдельно хотят. И это, пожалуй, нормально. Женщина, какой бы сильной она ни была, должна уметь быть слабой (притвориться, если хотите) перед мужчиной.

Они торопят отношения

У одиноких женщин обычно биологические часы тикают так громко, что она ничего другого не слышит. Даже когда отношения завязываются и вроде есть влюбленность, она все равно постоянно рассуждает о том, куда ведут эти отношения, и что потом дальше будет. Это не позволяет ни насладиться отношениями, ни понять то, насколько вы друг другу подходите…

Они хотят хороших, а заглядываются на плохих

Заглядываются, влюбляются, рожают от них детей, уходят, возвращаются, снова уходят, встречают другого плохого парня… И все это выслушивает хороший парень и близкий друг, которому уже вроде как и надоела эта история…

Они обращаются со своим питомцем как с любимым человеком

Любить своего питомца — это в порядке вещей, но относиться к своей карманной собачке, как к ребенку — это странно. Еще более странно, когда на свидание вы как будто ходите с заготовкой историй о том, какой у вас замечательный питомец и как вас с ним хорошо живется. В целом постарайтесь не упоминать о нем за ужином больше 1-2 раз. Это утомляет, поверьте.

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