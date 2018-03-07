В Париже организация Handicap International устроила общественную акцию в рамках благотворительной кампании #BodyCantWait, передает AFP.

Ее цель - широкое распространение современных протезов, сделанных с помощью 3D-печати. По данным организации, в протезах нуждаются около 100 миллионов человек по всему миру.

В рамках акции на несколько известных парижских скульптур с отломанными конечностями надели протезы, в том числе - на копию Венеры Милосской, установленную на станции метро "Лувр - Риволи" (оригинал статуи находится в Лувре).

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Италии полуобнаженная участница женского движения Femen вскочила на стол с выборными бюллетенями перед тем, как экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони отдал свой голос.

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