Кабинет министров активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста «Газпрома», а также о нарушении украинского монопольного законодательства.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции, сообщается на правительства, пишет издание Левый Берег.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Павлом Петренко», — сообщил Гройсман.

«В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность», — добавил премьер.

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