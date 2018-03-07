Сегодня система образования в Украине оторвана от реальных потребностей рынка труда. Это провоцирует рост безработицы и, как следствие, трудовой миграции из страны.

Об этом в эфире ObozTV рассказал знаток по международному трудоустройству Василий Воскобойник, информирует svodka.net.

«93% украинцев, которые работают за рубежом, работают в сфере физического труда. Проблема Украины заключается в том, что у нас огромное количество людей с высшим образованием. Это экономисты, юристы, бухгалтера, маркетологи, которые просто не могут реализовать себя здесь. По данным Государственной службы занятости, каждый второй, кто стоит у них на учете, это человек с высшим образованием. В городах картина еще страшнее. По Харькову порядка 80% людей, которые стоят на учете в службе занятости – это люди с высшим образованием. То есть у нас система подготовки кадров, система образования не коррелируется с реалиями рынка труда в Украине», — считает знаток.

По его словам, частично это связано это с тем, что и сама молодежь, и их родители недостаточно ответственно подходят к выбору будущей профессии для своего ребенка.

«Большинство современной молодежи, как и их родители, сначала думают, в какой бы вуз закинуть ребенка, а потом мы подумаем, где этот ребенок будет работать. Современная украинская система образования – это система образования, которая генерирует потенциальных безработных, но с высшим образованием. Люди, которые получили диплом политолога, не могут работать политологом. Да и не нужны нам в таких количествах политологи. Как и юристы не нужны в таких количествах», — подчеркнул он.м

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При этом экономика страны нуждается в специалистах рабочих профессий.

«Украине нужны люди, которые будут работать в рабочей сфере, которые будут работать руками. Украине нужны сварщики, строители, сантехники», — констатировал Воскобойник.

Также он отметил несостоятельность государственных программ по подготовке таких кадров.

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«Минимальная заработная плата сейчас в Украине 110 евро. Средняя за январь по стране была 220 евро. Минимальная зарплата в Польше – 465 евро. Средняя зарплата — 1080 евро. А если мы посмотрим на Германию, где минимальная зарплата уже 1,5 тыс. евро, то не получится ли так, что благая мысль, благая идея готовить специалистов… Для кого мы будем готовить этих специалистов, если здесь не будут создаваться новые рабочие места. Для Польши и Германии? К сожалению, так оно и есть. Украине необходимо проводить реформы, которые подстегнут развитие экономики. В мире довольно свободных ресурсов, чтобы сюда хлынули инвестиции», — подытожил эксперт.

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