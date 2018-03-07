За бандой охотились полицейские нескольких регионов, а первые лица нескольких областей предупреждали о ней на своих страницах в соцсетях, чтобы люди не отдавали мошенникам деньги. За 6 лет деятельности группа «кинула» 103 предприятия. А по словам правоохранителей, обманутых может быть и больше.

«Оденьте трех деток»

На электронные адреса десятков предприятий поступили трогательные письма.

«Эти дети живут в неполных или малообеспеченных семьях, воспитываются бабушками или находятся в детдомах, следовательно обычно они хотят получить в дар самые простые вещи: теплую одежду обувь, предметы личной гигиены, постельное белье, игрушки и сладости», — мошенники спекулировали на детях, зная, что для украинцев это святое и они готовы отдать последнее.

Дальше речь шла о Дне святого Николая и что подарков ждут 850 ребят-жителей «нашей области».

«По возможности, просим предоставить финансовую помощь в размере 5400 гривен, чтобы купить подарки для трех ребят», — подводили к логичному выводу мошенники.

Для пущей убедительности, через какое-то время письмо подкреплялось звонком из «облгосадминистрации», мол, будьте людьми, это же для детей, а мы вас не забудем.

Платить – здесь и сейчас

Фермер Олег Диденко из Полтавщины оказался одним из тех, кому пришло такое «письмо счастья», а за ним раздался и телефонный звонок.

— Звонят и постоянно шантажируют, что сегодня и очень безотлагательно нужно перевести указанную суму. Если вам пришло письмо, то в этот же день вы должны переслать деньги. Они не хотят, чтобы номер вы зафиксировали и проверили, — рассказывает мужчина.

Давить на поджимающие сроки – фирменная фишка злоумышленников: человек растеряется, не проверит информацию и средства, считай, уже у них в кармане. Тем более, что своих жертв, как следует обрабатывали, давя на жалость и сочувствие. Да и применяли личностный подход: у тех бизнесменов, кто поскромнее – просили от 1 тысячи гривен; тех, кто позажиточнее – до 85 тысяч.

Работали от имени 12 фондов

С началом военных действий на Донбассе, помимо детей, спекулировать мошенники стали и на сборе помощи бойцам АТО. Афера за аферой шли как по маслу, пока несколько человек не решили проверить – а действительно ли чиновники курируют такие проекты.

— Ко мне и к моим заместителям обращались люди с вопросом, а правда ли, что нужно помочь благотворительному фонду, — говорит Олег Синютка, глава Львовской ОГА. – Когда от имени государственных структур собираются деньги, чтобы нажиться, используется беда людей и доверчивость, такие мероприятия нужно жестко пресекать.

Вычислить преступников взялись киберполицейские. Как рассказал начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин, во время обысков у псевдоблаготворителей изъяли 30 мобильных телефонов, кучу сим-карт, а также 12 разных печатей «благотворительных организаций».

— Все счета на данный момент заблокированы, — говорит Замахин.

Деньги выводили через банк, чьих клиентов обворовывали

Как выяснили полицейские, клиентуру подбирал один из членов банды – так как он работал в банке, то имел доступ к клиентской базе и хорошо знал о финансовых возможностях бизнесменов. Он же эти деньги и прятал.

«Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы — сотрудник указанного банка — организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные умышленно подобранными лицами за вознаграждение», — рассказывают в Нацполиции.

Отметим, что вся группа – люди молодые: организатору – 26, его помощникам 25, 26 и 34 года.

Официально

Всем четырем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1млн 200 тысяч гривен каждому. Их действия квалифицируются как обман, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также — несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом. Наказание – от 3 до 8 лет.

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