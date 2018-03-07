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"Отравление носит бытовой характер". Руководство завода в Таганроге подтвердило, что 28 сотрудников отравились таллием
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07.03.2018 18:21
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Генеральный конструктор Таганрогского авиационного
научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрий Грудинин
заявил, что "таллий в производственной программе" предприятия
никогда не использовался. Генеральный конструктор завода имени
Бериева подтвердил факт отравления таллием у 28 сотрудников Фото:
beriev.com Он подчеркнул, что "таллий в производственной программе"
предприятия никогда не использовался.Инцидент произошел еще в
декабре прошлого года, однако известно о нем стало только в начале
марта. Газета "Коммерсантъ" отмечала, что в результате отравления
пострадали в основном сотрудники юридического и
контрактно-договорного отделов. Светлана Сакевич, мать одного
из работников, заявляла, что ее сын Максим Терещенко скончался от
отравления в конце декабря 2017 года. Женщина подала заявление
в прокуратуру.Грудинин заявил, что факт отравления подтвержден
у 28 из 37 обратившихся за помощью сотрудников завода. ТАНТК имени
Бериева занимается разработкой авиационной техники, изготовлением и
испытанием ее опытных образцов, а также другими видами
деятельности, связанной с авиацией.
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