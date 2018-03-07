Генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрий Грудинин заявил, что "таллий в производственной программе" предприятия никогда не использовался. Генеральный конструктор завода имени Бериева подтвердил факт отравления таллием у 28 сотрудников Фото: beriev.com Он подчеркнул, что "таллий в производственной программе" предприятия никогда не использовался.Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, однако известно о нем стало только в начале марта. Газета "Коммерсантъ" отмечала, что в результате отравления пострадали в основном сотрудники юридического и контрактно-договорного отделов. Светлана Сакевич, мать одного из работников, заявляла, что ее сын Максим Терещенко скончался от отравления в конце декабря 2017 года. Женщина подала заявление в прокуратуру.Грудинин заявил, что факт отравления подтвержден у 28 из 37 обратившихся за помощью сотрудников завода. ТАНТК имени Бериева занимается разработкой авиационной техники, изготовлением и испытанием ее опытных образцов, а также другими видами деятельности, связанной с авиацией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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