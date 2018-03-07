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Сирийские повстанцы уверяют, что это они сбили российский Ан-26
07.03.2018 18:21
Сирийские повстанцы уверяют, что это они сбили российский Ан-26

Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.

По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли, передает  издание Медуза.

Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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