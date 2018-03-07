Боевики обстреляли опорные пункты ВСУ на Луганском направлении, потерь нет

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в среду снова не наблюдалось полного прекращения огня, поскольку боевики продолжают нарушать перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников. На Луганском направлении враг из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook .

Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины: "Военнослужащие украинских подразделений продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если соперник предпримет вооруженные провокации".