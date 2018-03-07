Евросоюз должен снизить свою зависимость от поставок нефти и природного газа из стран с авторитарными режимами, к числу которых относится Россия.

Такое заявление сделали глава комитета Европарламента по внешним связям Дэвид МакАлистер, глава делегации в парламентский Комитет ассоциации между Украиной и ЕС Дариуш Росати и докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галер, передает УНИАН, информирует svodka.net.

«В результате последних событий, для ЕС растет важность усиления энергетической безопасности. Евросоюз должен немедленно ослабить свою зависимость от поставок нефти и газа авторитарными режимами, а в среднесрочной перспективе вообще остановить такие поставки», — сказано в заявлении европарламентариев.

«Мы глубоко обеспокоены решением «Газпрома» от 1 марта 2018 года остановить поставки предоплаченного газа в Украину, а также следующими заявлениями «Газпрома» по выходу из контракта с «Нафтогазом», — отмечается в тексте.

По словам представителей Европарламента, «Газпром» использует поставки газа как средство политического давления со стороны Российской Федерации, что может иметь «последствия для энергетической безопасности ЕС».

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По информации Представительства ЕС в Украине, депутаты также призвали стороны («Нафтогаз», «Газпром» и Еврокомиссию) как можно раньше начать трехсторонние консультации.

«Мы надеемся, что стороны добросовестно будут участвовать в этих обсуждениях, чтобы преодолеть эту напряженную ситуацию», — заявили депутаты.

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