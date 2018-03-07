Центр политической информации поделился мировым опытом



Директор Центра политической информации и автор доклада Алексей Мухин.

Вчера в информационном агентстве Росбалт коллектив Центра политической информации представил доклад «Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии», который не мог не привлечь мое внимание. Вы наверняка заметили, что о коррупции я пишу много и часто. Все пытаюсь разобраться, правда ли, что это явление присуще только России, в чем нас пытаются убедить наши либералы.

Как рассказал Алексей Мухин, после задержания Никиты Белых обличительный пафос оппозиции несколько увял — выяснилось, что у нее и самой рыльце в пушку. Что, откровенно говоря, меня не слишком успокаивает — я и раньше в этом не сомневался. Достаточно вспомнить тотальную коррупцию «святых девяностых», время, когда либералы проникли на все этажи властной вертикали и откровенно занимались разграблением страны.

Понятно, что нет ни одной страны в мире, в той или иной мере не пораженной коррупцией. Однако Центр политической информации, что мне особенно понравилось, не выводит на чистую воду те же США, а пытается выделить положительный опыт, который можно было бы применить у нас. У американцев действительно есть чему поучиться (как, однако, и им у нас, если бы они не были такими заносчивыми). Например, активнее наказывать за «пассивный» подкуп.

Из раздела об опыте США:

Помимо открытого взяточничества американский закон выделяет и пассивный подкуп — в этом случае состав преступления не требует, чтобы взятка была выплачена в пользу самого должностного лица. Она может быть выплачена иному человеку или организации, на которых укажет должностное лицо. Существует отдельное наказание за кикбэкинг (выплата «вознаграждения» по итогам сделки). Согласно ст. 201 титула 18 Свода законов США, сумма штрафа за активный или пассивный подкуп составляет тройной размер взятки или предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет (при отягчающих обстоятельствах — лишение свободы до 20 лет).

Авторы доклада при этом напоминают, что коррупция в США полностью не искоренена.

Сложно представить полицейского или судью, берущего взятку, но не сложно представить в этой ситуации чиновника высокого ранга, принимающего миллионные подарки. Как пример, «Фонд Клинтона», представители которого в 2016 году признали получение миллиона долларов в дар от Катара.

В итоге опрос Transparency International, проведенный в ноябре 2017 года, показал, что наиболее коррумпированным является Кабинет президента, далее по нисходящей идут Конгресс, служащие высшего звена, представители бизнеса и т.д. Недоверие рядовых американцев в адрес органов государственной власти очень велико и продолжает расти.

Я уже разоблачал Transparency International с ее лукавыми данными, однако в этом случае она права. Действительно, по данным (к которому доверия у меня больше), сегодня три четверти американцев воспринимают коррупцию как широко распространенное явление в правительстве. То есть, примерно столько же, сколько у нас.

Я всегда скептично относился к опыту борьбы с коррупцией в Китае и Сингапуре, который можно было бы применить у нас. В первом случае потому, что у нас нет руководящей и направляющей роли компартии, во втором — потому что в нашем уголовном кодексе нет такого вида наказания, как побивание палками. Однако авторы доклада убедительно доказали, что кое-что перенять все-таки можно.

Вообще, брать лучшее и отказываться от ошибочного не грех. В процессе освоения материала мне даже подумалось, что неплохо бы создать международную организацию по борьбе с коррупцией, потому что явление это интернациональное. Датчане, например, эти любимцы Transparency International, которых она всегда ставит на призовое место в ее забавном Индексе восприятия коррупции, с 1996 по 2003 гг. систематически подкупали госслужащих Ирака ради контрактов по программе «Нефть в обмен на продовольствие». Скандал разгорелся нешуточный, в коррупционные схемы оказались вовлечены десятки датских компаний.

Готовятся обвинения в коррупции в адрес немецко-французской . Выявлены факты о примерно сотне взяток, а также случаях использования черных касс при продаже военных и гражданских самолетов в ряд стран, включая Казахстан, Китай и Индонезию.

И таких примеров много.

Российскому опыту борьбы с коррупцией посвящена внушительная часть доклада, которая разделена на периоды — с начала 1990-х по настоящее время. Перечислены методы и организации, которые занимаются этим важным делом. Меня удивило, что их много, выстроена целая вертикаль, начиная с Администрации президента и заканчивая региональными управлениями СКР.

Но сам размах не удивил: борьба с коррупцией — главный требование общества, и Путин явно распорядился этот требование удовлетворить. Причем, сама кампания ведется в стиле советской школы госбезопасности — без шума и пыли, как выразился Алексей Мухин во время пресс-конференции. Действительно, мы редко осознаем, что отдельные громкие задержания чиновников или закрытия проворовавшихся банков являются частью системной операции.

В общем, странам есть чем поделиться друг с другом. Прочитав доклад «Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии», я лишний раз убедился, что с общемировым злом нужно и бороться всем миром. Ведь и наши казнокрады и взяточники тоже не хранят деньги в отечественной сберегательной кассе, а норовят заныкать их в каком-нибудь зарубежном оффшоре.

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Доклад Центра политической информации

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