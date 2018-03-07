7 украинских миллиардеров попали в список самых богатых людей мира В рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes попали семь украинских миллиардеров. Согласно 32-му ежегодному рейтингу журнала, 334-е место занял Ринат Ахметов, хозяин СКМ и президент ФК “Шахтер“, его состояние оценили в 5,5 млрд долларов. На 1477-м месте Константин Жеваго, исполнительный директор Ferrexpo с состояние 1,6 млрд долларов. На 1561-м месте Юрий Косюк, основатель ЗАО Мироновский хлебопродукт (состояние 1,5 млрд долларов). На 1650-м — Виктор Пинчук, хозяин “Интерпайп“ (состояние 1,4 млрд долларов). Совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов занял 1867-е место (состояние 1,2 млрд долларов). Его партнер по Привату Игорь Коломойский разместился на 2124-е месте, которое он поделил с Вадимом Новинским, основателем Смарт-холдинга (у обоих состояние 1 млрд долларов). Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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