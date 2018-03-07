Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что обвиняемый в домогательствах депутат Леонид Слуцкий не мог оскорбить женщину, а журналисткам надо одеваться приличнее. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Плетнева о журналистах в Госдуме: Сидят здесь в буфетах вечно, а потом напишут всякую ерунду Фото: kprf.ru "Я знаю Слуцкого уже много лет. Я не знаю об этом скандале, я не присутствовала при этом. Но я уверена, что Слуцкий, искренне вам говорю, человек образованный, очень грамотный, интеллектуал большой, занимается международными вопросами и к женщинам относится всегда с теплотой. Может быть, он что-то может пошутить, это может – пошутить что-нибудь. Но чтобы он оскорблял женщину, я в это никогда не поверю", – отметила она.Плетнева поддержала спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который порекомендовал журналисткам, заявившим о домогательствах, сменить работу."Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Если им действительно… Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах долго, а потом напишут всякую ерунду", – подытожила она.О домогательствах со стороны Слуцкого заявляли заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова. Позже Рустамова рассказала, что опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял под личный контроль данный вопрос, пообещав разобраться с ситуацией после президентских выборов.Слуцкий опровергает все обвинения в домогательствах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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