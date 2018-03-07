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Глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи посоветовала журналисткам "не ходить с голыми пупками"
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07.03.2018 18:29
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара
Плетнева заявила, что обвиняемый в домогательствах депутат Леонид
Слуцкий не мог оскорбить женщину, а журналисткам надо одеваться
приличнее. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Плетнева о журналистах в Госдуме: Сидят здесь в буфетах
вечно, а потом напишут всякую ерунду Фото: kprf.ru
"Я знаю Слуцкого уже много лет. Я не знаю об этом
скандале, я не присутствовала при этом. Но я уверена, что
Слуцкий, искренне вам говорю, человек образованный, очень
грамотный, интеллектуал большой, занимается международными
вопросами и к женщинам относится всегда с теплотой. Может
быть, он что-то может пошутить, это может – пошутить
что-нибудь. Но чтобы он оскорблял женщину, я в это
никогда не поверю", – отметила она.Плетнева
поддержала спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина,
который порекомендовал журналисткам, заявившим о домогательствах,
сменить работу."Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки
ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это
государственное учреждение, а не ходили с голыми
пупками. Если им действительно… Если им здесь
страшно, и здесь их обижают, не надо сюда
ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь
в буфетах долго, а потом напишут всякую ерунду", –
подытожила она.О домогательствах со стороны Слуцкого заявляли
заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина
Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и
корреспондент Руcской службы BBC Фарида
Рустамова. Позже Рустамова рассказала, что опасается за
свою безопасность после публикации доказательств о
домогательствах.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял под личный
контроль данный вопрос, пообещав разобраться с ситуацией после
президентских выборов.Слуцкий опровергает все обвинения в
домогательствах.
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