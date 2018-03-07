ЕК в очередной раз проанализировала социально-экономическую ситуацию в странах ЕС

Европейская комиссия опубликовала в среду ежегодный анализ социально-экономической ситуации в государствах-членах ЕС, включающий показатели прогресса в реализации рекомендаций ЕК по каждой отдельной стране, а также оценку возможных диспропорций.

"Сильные экономики - это те, которые не перестают заниматься исправлением своих слабых мест, даже когда наличествует хорошая конъюнктура. В момент, когда европейская экономика набрала свой самый высокий темп за последние 10 лет, именно такой должна быть наша стратегия как на уровне ЕС, так и на национальных уровнях", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам выступившего вслед за ним члена ЕК экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси, такой ежегодный анализ может кому-то показаться рутинной акцией, но это не так.

"Экономический надзор над нашими странами - это компетенция, доверенная (Еврокомиссии - ИФ) государствами-членами во время кризиса для выявления потенциальных "пузырей" и диспропорций с целью избежать того, чтобы они спровоцировали кризис, будь то национальный или коллективный. То есть, этот анализ является предупреждением, а не наказанием", - объяснил П.Московиси.

В материалах Еврокомиссии отмечается, что "европейская экономика переживает активное развитие, и благоприятные экономические перспективы сопровождаются улучшением ситуации на рынке труда и в социальной сфере". По мнению авторов анализа, это результат реформ, проводившихся государствами-членами ЕС в последние годы, и он является возможностью еще больше усилить устойчивость экономики и обществ в странах союза.

Тем не менее, говорится в документе, не все одинаково могут пользоваться выгодами экономического возрождения, и структурные слабости тормозят экономический рост и экономическую конвергенцию в ряде государств-членов. "Это причина, по которой странам ЕС следует воспользоваться нынешней динамикой для лучшего укрепления основ их экономики", - гласит анализ.

В среду было опубликовано 27 докладов по государствам ЕС (исключая Грецию, участвующую в программе стабилизации экономики) с проведенным Еврокомиссией анализом социально-экономической ситуации в каждой стране.

Впервые в докладах по странам сделан особый выговор на учет приоритетов объявленного в ноябре 2017 года Европейского фундамента социальных прав. В нынешнем году важное внимание уделено анализу проблем, связанных с использованием и функционированием "защитных социальных сеток" на национальном уровне.

Также в среду Еврокомиссия приняла рабочую программу поддержки структурных реформ на 2018 год, призванную помочь государствам-членам осуществить реформы, особенно в связи с приоритетами рекомендаций по каждой стране. В 2018 году более 140 проектов в 24 странах ЕС воспользуется такой поддержкой.

Еврокомиссия сделала вывод о сохранении экономических "диспропорций или чрезмерных диспропорций" в 11 из 12 государствах-членах, ситуация которых была подвергнута углубленному анализу в прошлом году.

В Италии, на Кипре и в Хорватии констатированы "чрезмерные экономические диспропорции". В Болгарии, Германии, Ирландии, Испании, Нидерландах, Португалии, Франции и Швеции имеются "экономические диспропорции". При этом в Болгарии, Португалии и Франции ситуация улучшилась, так как в прошлом году у них были зафиксированы "чрезмерные экономические диспропорции".

Словения, входившая в число ревизовавшихся стран, выправила положение и не имеет экономических диспропорций.

Следующим этапом, объясняют в Еврокомиссии, будет обсуждение Советом ЕС аналитических докладов по странам союза, а также результатов углубленного анализа по группе стран. Комиссия проведет двусторонние обсуждения сделанных выводов с соответствующими государствами, зампреды ЕК и члены ЕК побывают в странах ЕС, чтобы обсудить выводы докладов с правительствами, национальными парламентами, профсоюзами и работодателями и другими заинтересованными сторонами.

Еврокомиссия представит новую серию рекомендаций по странам союза в мае.