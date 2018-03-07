|Скромный презент: детективу НАБУ подарили почти миллион гривень
|07.03.2018 18:33
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Старшему детективу Национального антикоррупционного бюро Украины Величко Александру Александровичу сделали дар в денежной форме в размере 980 130 гривен.
Об этом сообщают Українські новини.
Соответствующая информация была опубликована в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
В сообщении отмечается, что дар детектив получил от гражданина Украины Величко Александра Иосифовича.
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