Старшему детективу Национального антикоррупционного бюро Украины Величко Александру Александровичу сделали дар в денежной форме в размере 980 130 гривен.

Об этом сообщают Українські новини.

Соответствующая информация была опубликована в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В сообщении отмечается, что дар детектив получил от гражданина Украины Величко Александра Иосифовича.

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