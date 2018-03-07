Мобильные операторы активно готовят украинцев к запуску 4G – мобильного интернета, который должен развивать скорость до 100 мегабит в секунду, что значительно выше тех скоростей, которые есть у пользователей 3G.

О ценах, сроках запуска и сложностях, которые могут возникнуть, пишет «Обозреватель», информирует svodka.net.

Когда запустят

По оптимистичным прогнозам операторов, 4G должен был запуститься в Украине уже этой весной, но тогда эксперты дружно сошлись во мнении, что это нереально. Вышло так, но не совсем.

По словам директора по корпоративному управлению и контролю Vodafone Олега Проживальского, киевляне и жители еще нескольких крупных городов действительно смогут воспользоваться новой услугой уже в конце марта – начале апреле 2018 года. Однако, это произойдет точечно, потому что будет использован диапазон 2,6 ГГц.

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Для массового развертывания нужен диапазон 1,8 ГГц. 6 марта операторы дружно докупили лицензии на эти частоты и летом собираются запускаться.

«До июля никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого мощного обмена частотами», – сказал президент «Киевстара» Петр Чернышов.

Больше всех частот приобрел «Киевстар» (почти половину), заплатив за них 2,8 млрд грн, Vodafone – треть спектра 1,8 млрд грн, а lifecell – пятую часть за 795 млн гривен. От количества частот будет зависеть площадь покрытия.

Какие проблемы могут возникнуть

Во-первых, покрытие. Все пользователи мобильным интернетом знают, что даже услуга 3G в Украине работает не везде. Часто за пределами городов, в глухих селах, на дорогах связи просто нет.

То же самое, но только в еще большем масштабе, будет и с 4G. В первые год-полтора точно. На развертывание сетей во всех областных центрах операторам отвели больше четырех лет. Времени у них довольно, следовательно в ближайшее время интернет нового поколения наверняка будет доступен лишь жителям самых крупных городов.

Во-вторых, несоответствие мобильных устройств. Для 4G необходимы самые новые телефоны, с чем у многих украинцев возникнут проблемы. По оценкам экспертов, сейчас таких в Украине не больше 20%. Кроме того, всем желающим нужно будет поменять Sim-карты.

«Киевстар», Vodafone и Lifecell уже запустили возможность проверки Sim-карт и телефонов на соответствие.

«Киевстар» – *245*4# и *245*5#

Vodafone – * 222 #

Lifecell – 5433 в колл-центре

«Симки» обещают менять бесплатно в любом находящемся близко центре обслуживания.

Сколько это будет стоить

Операторы пока не торопятся называть цифры, однако при увеличении скорости соединения обязательно вырастет и расход трафика. Соответственно и цены тоже должны скакнуть вверх. Насколько сильно — вот в чем вопрос. Впрочем, по задумке 4G не должен становится «интернетом для избранных», иначе вся идея лишена финансового смысла. Так что сильно цены вырасти не должны.

А 5G?

Япония, Южная Корея и ряд других технологически продвинутых стран уже готовятся к запуску 5G. Обещают, что по скорости эта связь будет в десятки раз превосходить 4G.

Украина же пока не готова и к «четвертому поколению», ведь и на 3G мы перешли одними из последних в мире, в 2015 году. Ожидается, что 5G будет запущена в ведущих странах до 2020 года.

Тогда как Украине остается пока об этом только мечтать.

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