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Комиссия Госдумы по этике попросила Слуцкого дать объяснения в связи с обвинениями в домогательствах
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07.03.2018 18:37
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Глава комиссии Госдумы РФ по этике Отари Аршба сообщил, что
депутату от ЛДПР Леониду Слуцкому направили письменные запросы по
тем вопросам, в которых его обвиняют. В Думе начали проверку
обвинений в сексуальных домогательствах Фото: ЕРА "Направлены
письменные запросы коллеге Слуцкому, чтобы он дал письменные
объяснения по тем вопросам, в которых его обвиняют. После этого
комиссия может собраться и начать рассматривать вопрос по существу
в рамках своей компетенции", – рассказал он.Аршаба уточнил, что с
претензиями уголовного порядка в адрес депутата нужно обращаться в
следственные органы.Глава комиссии добавил, что после поступивших
жалоб комиссия запустила стандартную процедуру проверки."По
заявлениям [нужно] получить объяснения того, кого в чем-то
обвиняют", – подытожил он.О домогательствах со стороны Слуцкого
заявляли заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина
Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и
корреспондент Руcской службы BBC Фарида
Рустамова. Позже Рустамова рассказала, что опасается за
свою безопасность после публикации доказательств о
домогательствах.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял под личный
контроль данный вопрос, пообещав разобраться с ситуацией после
президентских выборов.Слуцкий опровергает все обвинения в
домогательствах.
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