Глава комиссии Госдумы РФ по этике Отари Аршба сообщил, что депутату от ЛДПР Леониду Слуцкому направили письменные запросы по тем вопросам, в которых его обвиняют. В Думе начали проверку обвинений в сексуальных домогательствах Фото: ЕРА "Направлены письменные запросы коллеге Слуцкому, чтобы он дал письменные объяснения по тем вопросам, в которых его обвиняют. После этого комиссия может собраться и начать рассматривать вопрос по существу в рамках своей компетенции", – рассказал он.Аршаба уточнил, что с претензиями уголовного порядка в адрес депутата нужно обращаться в следственные органы.Глава комиссии добавил, что после поступивших жалоб комиссия запустила стандартную процедуру проверки."По заявлениям [нужно] получить объяснения того, кого в чем-то обвиняют", – подытожил он.О домогательствах со стороны Слуцкого заявляли заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова. Позже Рустамова рассказала, что опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский взял под личный контроль данный вопрос, пообещав разобраться с ситуацией после президентских выборов.Слуцкий опровергает все обвинения в домогательствах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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