Закрывать дыры, которые возникли из-за невозврата Клюевыми займов в несколько сотен миллионов евро, пришлось украинцам, поскольку банки были докапитализированы из государственного бюджета

Европейские санкции не помешали экс-главе администрации президента Андрею Клюеву и его брату народному депутату Сергею Клюеву распродавать свои активы после побега из Украины, информирует svodka.net.

«Оформленные на родственников и подставных лиц компании спокойно распродавали активы, пока украинские правоохранительные органы не спешили расследовать уголовные дела», – пишет Deutsche Welle.

В частности, венский бизнес-центр «Газометр», который с 2006 года принадлежал братьям Клюевым, в 2015 году продали за 15 миллионов долларов.

Элитная недвижимость через ряд офшорных компаний была оформлена на венский холдинг CEE Clean Economic Energy AG, который контролировала виргинская компания Tisha Investments Limited.

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По данным издания, последняя является «кошельком» Сергея и Андрея Клюевых. Отмечается, что Tisha Investments Limited была одним из крупнейших кредиторов компании Клюевых Activ Solar.

От этой же компании Клюев-младший получил средства на покупку фирмы «Танталит», которой принадлежала бывшая резиденция Виктора Януковича.

Кроме бизнес-центра в Вене Clean Economic Energy AG и Activ Solar владели солнечными электростанциями на юге Украины, которые тоже были проданы. Покупателем стал китайский государственный концерн SNBM, выкупивший их за символическую цену в счет долгов.

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При этом у компаний Клюевых были долги и перед Украиной в лице государственных финучреждений «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», которые были крупнейшими кредиторами компаний Slav и Activ Solar. В 2016 году, после продажи «Газометра», соответствующие компании объявили о банкротстве.

Закрывать дыры, которые возникли из-за невозврата Клюевыми займов в несколько сотен миллионов евро, пришлось украинцам, поскольку банки были докапитализированы из государственного бюджета. Это стоило каждому налогоплательщику около двух тысяч гривен.

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