В Киеве задержали начальника ГП "Киевоблбудинвест"

В среду, 7 марта, правоохранители Киева на получении неправомерной выгоды задержали начальника государственного предприятия Киевской областной государственной администрации (КГГА) "Киевоблбудинвест", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что руководитель госпредприятия требовал от представителя строительной компании "откат" в сумме 330 тыс.гривен ($12,2тыс.) за решение вопроса о перечислении денежных средств за действительно выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области", - говорится в обнародованном на странице горпрокуратуры в соцсети Фейсбук сообщении.

Директора ГП задержали "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (Получение взятки) УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.