На предпринимателя 38-летнего Сергея Захарчука напали, когда он шел к автомобилю на ул. Лютеранской в ​​Киеве. Умер по дороге в больницу. Полиция пока не называет мотивы преступления.

Покойный раньше "засветился" в финансовых махинациях, передает со ссылкой на .

В Едином реестре судебных решений отмечается, что Захарчук подозревается в ряде уголовных преступлений за обман. Еще в 2006 году Захарчук взял кредит в "Райффайзенбанк-Украина" в размере $ 320 тыс. В документах, которые он предоставил банку, предприниматель указал, что занимает должность заместителя директора ООО "Сертиком" (ныне "AQ Пластик"). Досудебное расследование установило, что предприниматель использовал поддельные документы о своих доходах, сумму которых он завысил. Похожую махинацию с подделкой документов Захарчук в 2007 году провернул и с банком "ТАС - Коммерцбанк", получив в $ 280 тыс. кредита.

Также предприниматель "кинул" своего партнера, с которым у него был общий бизнес по производству сырной продукции. С будущим партнером Захарчук познакомился в 2005 году и в 2009 предложил тому "уложиться" в ряд умышленно созданных ООО. В 2011 Захарчук предложил компаньону заняться производством пластиковой тары и попросил одолжить ему $ 250 тыс. Хотя, как указано в Едином реестре судебных решений, "имел целью завладения деньгами". Чтобы в компаньона не возникло подозрений, Захарчук устроил ему экскурсию на одно из предприятий, где производилась пластиковая тара. В конце концов бизнесмен занял Захарчуку необходимую сумму под 18% годовых. Позже кредитор требовал возврата денег, но смог отобрать у Захарчука только $ 35 тыс. Суды по Захарчуку продолжались по этот день.

В 2017 году Захарчук не был директором, а работал менеджером по закупкам в ООО "Подол-Арта" (производитель пластика). Учредителем является его мать, а директором - отец.

Захарчук направлялся в авто, припаркованного у элитного дома в правительственном квартале. В это время его ударили ножом. Полицейские рассказали, что мужчина потерял много крови и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Причина нападения пока неизвестна. Из показаний свидетелей составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Начато уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

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