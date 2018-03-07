Американский дипломат Дж. Майкл Спрингман опубликовал в Twitter карикатуру о "друзьях" США...

Спрингман, который в разное время работал в Германии, Индии и Саудовской Аравии, разместил в личном микроблоге карикатуру с подписью "Дядя Сэм и его друзья". На картинке США показаны в виде привычного персонифицированного образа – высокого седого мужчины в звездно-полосатом цилиндре и синем фраке, - который известен как "дядя Сэм". За руку воплощающий США мужчина ведет фигуристую женщину в белом платье (Израиль) и ребенка в куфии и с саблей (Саудовская Аравия) – женщина также держит за руку второго ребенка в арабском головном уборе, но уже без оружия (Катар).

Кроме того, в руке "дяди Сэма" находится несколько собачьих поводков, на которых он ведет Турцию, Великобританию, Германию, Италию и Австралию. Еще одна "собака" – Франция – следует за ними без поводка, но на задних лапах....

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