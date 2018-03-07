Покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля было совершено "в стиле наследников КГБ", заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой. Боровой: Огромная агентурная сеть российских спецслужб работает очень интенсивно Фото: Константин Боровой / Facebook "Это правило мести, которое чекисты всегда соблюдали и продолжают соблюдать. Тут и сомнений нет, что это месть. Российские спецслужбы показали всем своим сотрудникам, что предательство наказуемо. Пример Литвиненко (экс-сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко. – ) и Скрипаля – воспитательный момент: кто предает своих хозяев, должен быть уничтожен. Конечно, это неблагородно, подленько. Но это стиль наследников КГБ. Они так устроены и так действуют. Таковы их нравственные критерии", – отметил Боровой.По его словам, российская агентура работает во многих странах мира и несет им серьезную угрозу."Никаких соображений о чести и благородстве в среде чекистов нет. У них своя система ценностей, в которой уничтожение врага, особенно предателя, – это закон. И этот закон не меняется. Огромная агентурная сеть российских спецслужб работает очень интенсивно и готова наносить убыток врагу. Собственно, в Кремле этого никто и не скрывает. Российские агенты работают во многих государствах. По сути, мы увидели предупреждение, что действия этой агентуры несут опасность", – заявил Боровой.4 марта в английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило The Times.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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