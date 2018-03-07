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Боровой о покушении на Скрипаля: Это правило мести, которое чекисты всегда соблюдали и продолжают соблюдать
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07.03.2018 18:45
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Покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля было
совершено "в стиле наследников КГБ", заявил в комментарии изданию
"ГОРДОН" российский оппозиционер и политический знаток Константин
Боровой. Боровой: Огромная агентурная сеть российских
спецслужб работает очень интенсивно Фото: Константин Боровой /
Facebook "Это правило мести, которое чекисты всегда соблюдали и
продолжают соблюдать. Тут и сомнений нет, что это месть. Российские
спецслужбы показали всем своим сотрудникам, что предательство
наказуемо. Пример Литвиненко (экс-сотрудник ФСБ РФ Александр
Литвиненко. – ) и Скрипаля – воспитательный момент:
кто предает своих хозяев, должен быть уничтожен. Конечно, это
неблагородно, подленько. Но это стиль наследников КГБ. Они так
устроены и так действуют. Таковы их нравственные критерии", –
отметил Боровой.По его словам, российская агентура работает во
многих странах мира и несет им серьезную угрозу."Никаких
соображений о чести и благородстве в среде чекистов нет. У них своя
система ценностей, в которой уничтожение врага, особенно
предателя, – это закон. И этот закон не меняется. Огромная
агентурная сеть российских спецслужб работает очень интенсивно и
готова наносить убыток врагу. Собственно, в Кремле этого никто и не
скрывает. Российские агенты работают во многих государствах. По
сути, мы увидели предупреждение, что действия этой агентуры несут
опасность", – заявил Боровой.4 марта в английском Солсбери в
бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь.
Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр
иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет
жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности
РФ к инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество,
которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика
Скрипаля, использовали во время штурма захваченного
террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002
году.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке
убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило The
Times.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006
году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в
Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и
Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию
вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в
Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В
2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о
смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что
женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily
Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын.
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