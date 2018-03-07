В Днепре полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении отделения Ощадбанка

В Днепре неизвестные проникли в отделение Ощадбанка (Киев), похитив оттуда два ноутбука и сейф, трое подозреваемых задержаны.

Как сообщили в среду в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, около 4:00 утра на линию "102" поступило сообщение, что неизвестные проникли в отделение Ощадбанка на ул.Маршала Малиновского.

Прибывшие патрульные обратили внимание на двух мужчин с сумками, которые, увидев полицейских, начали убегать.

Один грабитель был задержан сразу, а второго задержал подоспевший экипаж полицейских.

После задержания выяснилось, что мужчины проникли в отделение Ощадбанка и забрали оттуда два ноутбука и сейф.

При обследовании прилегающей территории был выявлен автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого, как оказалось, также был причастен к преступлению.

Задержанных и автомобиль Chevrolet Lacetti доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.