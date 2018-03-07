Кабинет министров Украины готовится взыскать штраф с российского концерна "Газпром". Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Позиция Украины в ситуации с Газпромом должна быть жесткой и последовательной. Газпром должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня у меня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Павлом Петренко", - подчеркнул украинский премьер.

Он также отметил, что формирование пакета исков против Газпрома в суде Стокгольма 2014 года обусловил также целый ряд решений антимонопольных органов ЕС и Украины о нарушении монопольного законодательства. В частности, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн. За год - из-за пени - сумма удвоилась. Газпром пытался обжаловать решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины.

Исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с публичного акционерного общества Газпром в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171 931 854 000 гривен. Гройсман отметил, что по этому делу началась опись и арест активов, принадлежащих Газпрому в Украине.

В этот перечень попало имущество компаний "Газпромсбыт Украина" и Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, а также ценные бумаги Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ и АО "Газтранзит". К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию Украинская экспертная группа, которая оценила стоимость акций АО "Газтранзит" в 630 747 656,00 гривен. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить Газпром выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - заявил Гройсман.

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