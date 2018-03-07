Президент России Владимир Путин заявил, что США «грубо и нагло» обманули Россию во время Майдана в Украине.

Об этом он заявил в интервью в фильме «Миропорядок 2018».

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — сказал Путин.

По словам главы российского государства, Россия согласилась, а через день «в Украине произошел государственный переворот». Путин считает, что, действительно США своими руками совершила этот переворот.

Как отметил российский руководитель, данный случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — добавил он.

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