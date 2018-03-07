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Глава представительства МВФ заявил, что Украина может рассчитывать на очередной транш только при условии прогресса в реформах
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07.03.2018 18:53
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Глава представительства Международного валютного фонда в Украине
Йоста Люнгман отметил, что МВФ видит желание украинских властей
двигаться вперед. Йоста Люнгман отметил желание украинских властей
продолжать сотрудничество с МВФ Фото: ЕРА "До сих пор
некоторые параметры не выполнены — принятие закона
о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического
сектора и обеспечение фискальной политики… Если украинские
власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих
вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен
к маю", — сказал он.Люнгман также отметил, что МВФ видит
желание украинских властей двигаться вперед и завершить
очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.Последний
меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в
марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить
Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.В средине февраля 2018 года в Киев приезжала задача МВФ
для консультаций с украинскими властями.
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