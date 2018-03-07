Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман отметил, что МВФ видит желание украинских властей двигаться вперед. Йоста Люнгман отметил желание украинских властей продолжать сотрудничество с МВФ Фото: ЕРА "До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики… Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", — сказал он.Люнгман также отметил, что МВФ видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В средине февраля 2018 года в Киев приезжала задача МВФ для консультаций с украинскими властями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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