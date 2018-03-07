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Екс-Борис Апрель Зіанджа заінтригувала побаченням на восьме березня (ФОТО)
07.03.2018 18:55
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Екс-Борис Апрель, дівчина-трансгендер Зіанджа, яка цього сезону нагадає про себе шанувальникам завдяки шоу "Голос країни", де вона приймає судьба у команді Потапа, заінтригувала шанувальників розповіддю про те, чим збирається займатися восьмого березня.

"Я хотіла провести вихідний в студії звукозапису, в якій працюю над своїм дебютним синглом. Але змушена змінити плани в зв'язку із запрошенням на побачення від красивого чоловіка, який чекав зустрічі зі мною вісім місяців. Взагалі, святковий настрій має бути якомога частіше і без приводу", - ділиться співачка.

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