В среду, 7 марта, спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте, передает ВВС .

"Вам опасно работать в Думе? Если так, то меняйте работу", - сказал Володин, приветствуя парламентских корреспонденток с 8 Марта.

Также известно, что спикер Госдумы заявил, что заявления о домогательствах раздаются в рамках предвыборной кампании.

"Политика - для политиков, и следовательно мы будем этим вопросом заниматься, но там есть две стороны: если в рамках правового разбирательства выяснится, что это провокация? Обидел - извинись, спровоцировал - отвечай", - сказал Володин.

Он также не исключил, что "на пике предвыборной кампании это может восприниматься как попытка дискредитации".

Накануне Русская служба ВВС опубликовала расшифровку аудиозаписи, где председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий (ЛДПР) предлагает корреспонденту Рустамовой стать его любовницей. Рустамова рассказала, что она подверглась физическим домогательствам со стороны депутата.

Как сообщал svodka.net ранее, в центре Москвы у здания посольства США пять девушек разделись в поддержку голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах.

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