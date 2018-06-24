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На могилах погибших в Украине псковских десантников установили памятники с военной символикой
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24.06.2018 23:26
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На безымянных могилах погибших в Украине российских военных спустя
несколько лет установили монументальные стелы из черного гранита с
гравировкой и символикой десанта, сообщает "Новая газета". Рядом с
могилой Леонида Кичаткина похоронен его ребенок Фото:
novayagazeta.ru В 2014 году российские военные не признавали
потерь. В 2018 году вместо песчаных холмиков и безымянных крестов
на могилах установили "монументальные стелы из черного гранита" с
выгравированными именами, датами, портретами в полный рост и
символикой десанта, "словно больше никто ничего не скрывает"."Самый
высокий памятник, его видно издалека, – на могиле Леонида
Кичаткина. И за этой же оградкой есть еще один, поменьше, с белой
статуей ангела. Рядом сидит большой плюшевый бегемот. На плите
написано, что здесь тоже похоронен Леонид Кичаткин. В августе
2014-го Оксана Кичаткина ждала ребенка. Она была на восьмом месяце.
Мальчика успели назвать Леней – в честь погибшего папы. А
потом рядом с папой похоронили", – сообщило издание.О
похоронах мужа Кичаткина писала на своей странице в соцсети. На
следующий день по ее номеру женский голос говорил, что "Леонид
жив", а страницу якобы взломали.Через четыре года Кичаткина
отказалась говорить по поводу гибели мужа и повесила трубку.
При этом корреспондент издания отметил, что голос у женщины был
другим."Она не врала и не притворялась четыре года назад. Просто те
самые люди, которым надо бы подобрать прозвище, отняли у нее
телефон, чтоб на звонки вместо вдовы отвечали развеселая бабенка с
пьяным мужиком", – пишет "Новая газета".В псковской
Военно-мемориальной компании сообщили, что памятник на могиле
десантника оплатило Министерство обороны.Также появились гранитные
памятники на могилах десантников Александра Осипова и Сергея
Волкова, которых похоронили рядом с Кичаткиным. Дата смерти
Осипова – та же, что у Кичаткина: 20 августа 2014 года. На
портрете он изображен в форме десантника. Волков служил в спецназе
ГРУ и погиб в июле 2014-го в 28 лет. Похожий памятник установлен на
могиле Василия Герасимчука, погибшего в августе 2014 года. Самому
старшему из погибших было 27 лет.Издание отметило, что родные не
хотят обсуждать гибель десантников. Отказываются говорить о
"командировке" также те, чьи мужья и сыновья вернулись домой. Одна
из родственниц десантника сказала, что из-за разговора с
журналистами у нее были большие неприятности."Слава богу, хотя не
уволили его. Но говорить я больше ничего не буду", –
подчеркнула она.На кладбище уже появились новые могилы
военных. В декабре 2016 года погиб 26-летний Всеволод
Смирнов. В январе 2017-го – Владимир Стеценко, на могиле
которого есть только фото военного, завернутое в пластиковую папку
и приколотое кнопками к деревянному кресту.На еще одном кресте
журналист обнаружила имя Николая Григорова, погибшего 6 марта
2018 года, в день, когда разбился грузовой Ан-26 над российской
базой Хмеймим в Сирии.А военный Роман Михайлов погиб в августе 2015
года, когда Россия еще не ввела войска в Сирию. Над его могилой
выбито стихотворение: "Ты погиб за Родину, значит, ты герой. Мы
любим, помним и гордимся тобой". На форуме призывников Михайлова
называют командиром 2-го десантно-штурмового батальона ВДВ. Ему
было 38 лет.25 августа 2014 года под
Псковом похоронили российских десантников,
предположительно, погибших в Украине. Семья одного из
них скрывала его гибель. Позже стало известно, что
в Воронежской области похоронили комвзвода псковских
десантников.За попытки сфотографировать могилы военных на псковском
кладбище были совершены нападения на журналистов. Позже с
могил российских десантников под Псковом сняли таблички с
именами.Военным, проходящим службу по контракту в
Дагестане, платили по 250 тыс. рублей за участие в боевых
действиях на востоке Украины.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина,
США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во
вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых
действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой
поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.
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