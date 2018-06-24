На безымянных могилах погибших в Украине российских военных спустя несколько лет установили монументальные стелы из черного гранита с гравировкой и символикой десанта, сообщает "Новая газета". Рядом с могилой Леонида Кичаткина похоронен его ребенок Фото: novayagazeta.ru В 2014 году российские военные не признавали потерь. В 2018 году вместо песчаных холмиков и безымянных крестов на могилах установили "монументальные стелы из черного гранита" с выгравированными именами, датами, портретами в полный рост и символикой десанта, "словно больше никто ничего не скрывает"."Самый высокий памятник, его видно издалека, – на могиле Леонида Кичаткина. И за этой же оградкой есть еще один, поменьше, с белой статуей ангела. Рядом сидит большой плюшевый бегемот. На плите написано, что здесь тоже похоронен Леонид Кичаткин. В августе 2014-го Оксана Кичаткина ждала ребенка. Она была на восьмом месяце. Мальчика успели назвать Леней – в честь погибшего папы. А потом рядом с папой похоронили", – сообщило издание.О похоронах мужа Кичаткина писала на своей странице в соцсети. На следующий день по ее номеру женский голос говорил, что "Леонид жив", а страницу якобы взломали.Через четыре года Кичаткина отказалась говорить по поводу гибели мужа и повесила трубку. При этом корреспондент издания отметил, что голос у женщины был другим."Она не врала и не притворялась четыре года назад. Просто те самые люди, которым надо бы подобрать прозвище, отняли у нее телефон, чтоб на звонки вместо вдовы отвечали развеселая бабенка с пьяным мужиком", – пишет "Новая газета".В псковской Военно-мемориальной компании сообщили, что памятник на могиле десантника оплатило Министерство обороны.Также появились гранитные памятники на могилах десантников Александра Осипова и Сергея Волкова, которых похоронили рядом с Кичаткиным. Дата смерти Осипова – та же, что у Кичаткина: 20 августа 2014 года. На портрете он изображен в форме десантника. Волков служил в спецназе ГРУ и погиб в июле 2014-го в 28 лет. Похожий памятник установлен на могиле Василия Герасимчука, погибшего в августе 2014 года. Самому старшему из погибших было 27 лет.Издание отметило, что родные не хотят обсуждать гибель десантников. Отказываются говорить о "командировке" также те, чьи мужья и сыновья вернулись домой. Одна из родственниц десантника сказала, что из-за разговора с журналистами у нее были большие неприятности."Слава богу, хотя не уволили его. Но говорить я больше ничего не буду", – подчеркнула она.На кладбище уже появились новые могилы военных. В декабре 2016 года погиб 26-летний Всеволод Смирнов. В январе 2017-го – Владимир Стеценко, на могиле которого есть только фото военного, завернутое в пластиковую папку и приколотое кнопками к деревянному кресту.На еще одном кресте журналист обнаружила имя Николая Григорова, погибшего 6 марта 2018 года, в день, когда разбился грузовой Ан-26 над российской базой Хмеймим в Сирии.А военный Роман Михайлов погиб в августе 2015 года, когда Россия еще не ввела войска в Сирию. Над его могилой выбито стихотворение: "Ты погиб за Родину, значит, ты герой. Мы любим, помним и гордимся тобой". На форуме призывников Михайлова называют командиром 2-го десантно-штурмового батальона ВДВ. Ему было 38 лет.25 августа 2014 года под Псковом похоронили российских десантников, предположительно, погибших в Украине. Семья одного из них скрывала его гибель. Позже стало известно, что в Воронежской области похоронили комвзвода псковских десантников.За попытки сфотографировать могилы военных на псковском кладбище были совершены нападения на журналистов. Позже с могил российских десантников под Псковом сняли таблички с именами.Военным, проходящим службу по контракту в Дагестане, платили по 250 тыс. рублей за участие в боевых действиях на востоке Украины.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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