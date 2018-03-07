Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Гончар, по некоторым данным, был телохранителем беглого бизнесмена Сергея Курченко и пересекал границу вместе с ним 14 раз за 2013 год, отметил участник акции протеста под НАБУ. Активисты подозревают, что конкурс в НАБУ проходил непрозрачно Фото: nabu.gov.ua "У меня в руках обращение к господину Сытнику. Мы просим провести расследование, потому что 1 марта в СМИ появилась информация, что Владимир Гончар был тесно связан с Курченко, был его телохранителем. Есть данные, что он пересекал границу в 2013 году вместе с Курченко около 14 раз", – рассказал активист Сергей.По его мнению, конкурс по отбору кадров в НАБУ был проведен непрозрачно."Мы обратили внимание, что в общественном совете НАБУ тоже есть люди Курченко, автомайдановцы Гриценко, есть Денис Бугай, который был личным юристом Курченко, он даже совладелец партии "Гражданская партия" Алексея Гриценко. Вчера была обнародована информация, что очень близкий к Курченко человек работает в Минюсте. Поэтому мы обеспокоены и просим провести дополнительную проверку", – заявил участник акции протеста.Активисты пообещали в случае отсутствия реакции со стороны НАБУ провести акции возле дипломатических представительств США и Великобритании.1 марта представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что оперативный сотрудник первого отдела управления специальных операций НАБУ Владимир Гончар работал до 2014 года личным охранником Курченко.Во времена президентства Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что Курченко получил гражданство РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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