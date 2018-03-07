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Рейтинг Путина упал в Москве и Санкт-Петербурге - исследование
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07.03.2018 19:08
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Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) считает, что "падение рейтинга Путина – это фактор начала
предвыборной кампании". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта
Фото: ЕРА Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в коментании изданию
"Ведомости" пояснил, что чем крупнее город, тем ниже явка и процент
кандидата от власти.По его словам, падение рейтинга Путина –
это фактор начала предвыборной кампании."Люди вспоминают, что есть
еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры
набирают", – сказал Федоров. В конце прошлого года слава
Путина снизилась на те же 12% и в ряде других городов-миллионников.
Стабильные показатели сохраняются лишь в городах с населением от
500 до 950 тысяч человек.Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь
человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел
Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также
действующий президент Владимир Путин.
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