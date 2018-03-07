Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считает, что "падение рейтинга Путина – это фактор начала предвыборной кампании". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта Фото: ЕРА Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в коментании изданию "Ведомости" пояснил, что чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти.По его словам, падение рейтинга Путина – это фактор начала предвыборной кампании."Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают", – сказал Федоров. В конце прошлого года слава Путина снизилась на те же 12% и в ряде других городов-миллионников. Стабильные показатели сохраняются лишь в городах с населением от 500 до 950 тысяч человек.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что путина предвыборной президентские кампании Теги: мир