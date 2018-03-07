Возможно, силы природы мстят за Арчила Татунашвили. Неспроста же вертолет с пограничниками ФСБ РФ разбился у границы с Грузией.

Сегодня 13-й день как в Цхинвали, российскими оккупантами и осетинскими бандитами был убит гражданин Грузии Арчил Татунашвили. Не смотря на резонансный факт и вмешательства международного сообщества, тело Арчила все еще не передано родственникам. По последней информации, процесс передачи может затянуться еще на месяц. Никто не в силах «замылить» убийство, грузинская общественность более чем здраво и достойно среагировало на это горе.

Но только не политики — правительство и парламент Грузии показали свое полное бессилие, неспособность что-то предпринять или хотя бы принять единую резолюцию, осуждающую убийц. Но убийство никому и никогда не прощалось. Не они так, силы природы приняли правильную ответную резолюцию.

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